Aramis group : Nomination d'une nouvelle directrice financière

(CercleFinance.com) - Aramis a annoncé lundi soir la nomination de Valérie Labouré Hirsch, une ancienne cadre d'Arthur Andersen et de Nestlé, au poste de directrice financière.



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, les deux co-fondateurs du spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, explique que l'arrivée de cette diplômée de l'ESCP affichant 30 ans d'expérience, va constituer un 'atout important' pour accompagner le développement du groupe.



Agée de 52 ans, Valérie Labouré Hirsch a débuté sa carrière en 1991 au sein du cabinet de conseil Arthur Andersen avant de rejoindre Nestlé Waters en 1993.



Elle était, depuis 2018, directrice générale en charge des finances et de l'IT de Nestlé France, où elle a notamment supervisé la définition et le déploiement de la stratégie de transformation du portefeuille.



Valérie Labouré Hirsch, qui succède à Fabrice Farcot, directeur financier par intérim depuis janvier 2022, siègera au comité exécutif.



