Apple : Wedbush conserve une opinion positive

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 200$ sur le titre Apple.



La nuit dernière, la Chine a officiellement levé le verrouillage de Zhengzhou, la principale artère de production d'Apple de Foxconn. ' C'est une bonne pour Apple pour la production d'iPhone, qui a fonctionné à environ 20%-30% de la capacité au cours du mois dernier ', souligne Wedbush.



La pénurie d'iPhone 14 Pro est ainsi passé de 3 % le mois dernier à 5 % la semaine dernière ' et représente maintenant plus de 10 % avec le potentiel d'augmenter au cours du mois à venir en fonction des améliorations de la production de Foxconn ', relève l'analyste.



' La réalité est qu'Apple est extrêmement limitée dans ses options pour les fêtes de fin d'année, ce qui reste une situation très frustrante ', résume Wedbush pour qui ' des changements stratégiques majeurs sont à venir dans cette région clé '.



Reste que la demande, elle, est toujours présente. ' Notre thèse haussière sur Apple est axée sur la demande, très solide, bien que ces pénuries brutales d'approvisionnement à court terme restent un obstacle évident pour le titre ', termine l'analyste.



