Apple : Le titre chute après la fermeture des magasins

(CercleFinance.com) - Les actions d'Apple chutent de plus de 10% lundi à la Bourse de Wall Street après l'annonce par le géant américain de la fermeture de tous ses magasins en dehors de la Chine jusqu'au 27 mars en raison de la pandémie de coronavirus.



La société exploite notamment 272 magasins aux États-Unis, au Royaume-Uni (38), au Canada (29), en Australie (22) et en France (20).



Dans un communiqué, le DG Tim Cook a indiqué avoir retenu certaines leçons de la crise du virus en Chine, où tous ses magasins ont maintenant rouvert après avoir mis en oeuvre des moyens pour minimiser le risque de transmission du virus en réduisant la densité et en maximisant les distances.



Cependant, les analystes ont souligné que cette décision aura clairement un impact négatif supplémentaire sur le mois de Mars, selon la durée des fermetures.



Les analystes de Credit Suisse estiment que deux semaines de ventes hors Chine équivaudraient à 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires perdus, soit environ 2% des ventes du mois de mars pour Apple.



