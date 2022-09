Antin : Les coûts liés aux lancements de nouveaux fonds d'investissement rabotent les bénéfices d'Antin

(BFM Bourse) - Antin Infrastructure Partners a dévoilé des performances semestrielles en baisse, pénalisées par de nombreux investissements sur les six premiers mois de l'exercice 2022. Le fonds français créé en 2007 avec le soutien de BNP Paribas revendique plus de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2022.

Arrivé en Bourse en septembre 2021, le fonds d'investissement dédié aux infrastructures a publié des résultats semestriels en repli. Antin Infrastructure Partners explique la dégradation de sa performance sur les six premiers mois de 2022 par une structure de coûts plus élevée.

Le résultat net de la société s'est contracté de 14,5% pour atteindre 30,6 millions d'euros, contre 35,8 millions d'euros sur la première partie de l’exercice 2021. Antin Infrastructure Partners explique ce recul de ses profits par une augmentation de sa masse salariale. Sur un an, les effectifs de la société sont passés de 118 à 165 salariés au 30 juin dernier. Le lancement de "Mid Cap" et "NextGen" et du fonds "Flagship Fund V" ont également pesé sur les comptes. Le chiffre d'affaires global d'Antin a pour sa part progressé de 14,2% pour ressortir à 96,1 millions d'euros.

Spécialisé dans les infrastructures, donc dans secteurs tels que l'énergie, l'environnement, les transports ou encore les télécommunications, ce fonds français créé en 2007 avec le soutien de BNP Paribas à l'origine revendique désormais 22,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2022, en hausse de 12,8% sur un an.

Du côté des perspectives, Antin vise toujours à faire croître fortement le chiffre d'affaires au cours des exercices 2022 et 2023. La marge d'Ebitda est attendue à environ 70% d'ici 2023 avant de la maintenir à plus de 70% à long terme.

Le titre Antin a fortement réagi à la baisse, perdant jusqu'à 8,4% avant de contenir son repli à 3,40% à 27,24 euros vers 15h15. Le dossier cède 22% depuis le début de l'année mais évolue à 13,5% au-dessus de son prix d’introduction de 24 euros par action.

Une introduction en Bourse à succès

D'un montant de 550 millions d'euros, l'introduction en Bourse d'Antin Infrastructure était alors la plus grosse opération sur Euronext Paris en 2021. Les débuts boursiers du fonds français avaient été couronnés de succès, l'action avait alors gagné plus de 25% lors de ses échanges inauguraux, le 24 septembre 2021, dans un contexte de fort appétit des investisseurs pour les sociétés de "private equity".

Moins d'un an après son introduction en Bourse, Antin Intrastucture Partners fera son entrée au sein l'indice SBF 120 aux côtés du spécialiste des stores et de la maison connectée Somfy.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse