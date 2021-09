Antin : Le fonds d'infrastructures Antin vise jusqu'à 3,78 milliards d'euros de capitalisation

(BFM Bourse) - L'offre de souscription des actions Antin Infrastructure Partners débute mercredi, la fin de l'offre au public étant prévue le 22 septembre. Le fonds d'infrastructure ambitionne une capitalisation comprise entre 3,15 et 3,78 milliards d'euros, en fonction d'une fourchette indicative de prix de 20 à 24 euros l'action.

La période de souscription des titres Antin a débuté ce mercredi, consécutivement à l'approbation par l'Autorité des marchés financiers du document d'enregistrement présentant l'entreprise et son bilan et de la note propre à l'opération d'introduction en Bourse envisagée. Dans ce cadre, la société d'investissement dans les infrastructures liées à l'énergie et l'environnement, aux télécoms, aux transports, mais aussi dans les infrastructures "sociales" (comme les cliniques, les crèches ou les centres d'accueil spécialisés) propose aux investisseurs d'acquérir des titres dans une fourchette indicative de 20 à 24 euros, reflétant une capitalisation globale comprise entre 315 millions et 378 millions d'euros.

Déjà l'un des principaux acteurs mondiaux de sa spécialité, Antin Infrastructure Partners lèvera à cette occasion entre 350 millions et 420 millions d'euros d'argent frais, via l'émission d'actions nouvelles (hors surallocation). Une manne visant "à accélérer la stratégie de croissance d'Antin dans une classe d'actifs essentielle et en pleine expansion, à développer ses stratégies actuelles et futures, à renforcer la marque d'Antin, à obtenir une plus grande flexibilité stratégique et à permettre à Antin de continuer d'investir en carried interest et en co-investissements dans ses futurs séries de fonds", indique l'entreprise.

"La transaction envisagée vise à nous donner les moyens nécessaires pour poursuivre notre chemin dont le succès est fondé sur notre forte culture d'entreprise, nos équipes dévouées et un rôle pionnier dans la redéfinition de l’infrastructure en tant que classe d'actifs. Fort d'un solide track record, qu'il s'agisse de rendements attractifs ou du développement de notre base d'investisseurs dans le monde, nous sommes idéalement positionnés pour saisir les opportunités majeures qu'offre le secteur de l'infrastructure alors que le monde renoue avec la croissance dans l'environnement post-Covid."

Une autre partie des titres mis sur le marché sera vendue par les fondateurs, le PDG Alain Rauscher et le directeur général délégué Mark Crosbie, pour un montant d'environ 200 millions d'euros en bas de fourchette.

Le prix définitif retenu sera fixé le 23 septembre et la première cotation (sous forme de promesses d'actions jusqu'à la livraison effective des titres, le 27) interviendra le lendemain. L'option de surallocation accordée aux banques introductrices, dont l'exercice intégral conduirait à augmenter de 15% la taille de l'opération, expirera quant à elle le 23 octobre prochain.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse