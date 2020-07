Amplitude surgical : Le projet de reprise d'Amplitude par PAI Partners va encore éclaircir les rangs des medtechs cotées

(BFM Bourse) - Après une vague de rachats par des industriels américains de sociétés tricolores à la pointe de l'innovation dans les prothèses chirurgicales (de Vexim à Medicrea), au moins la société drômoise Amplitude Surgical va-t-elle conserver son pavillon. Mais sa prise de contrôle par PAI Partners risque de dégarnir encore un peu plus les rangs des medtechs cotées à Paris.

Créée en 1997, Amplitude Surgical développe et commercialise une gamme de prothèses chirurgicales haut-de-gamme destinées au traitement des pathologies de la hanche, du genou et des extrémités (pied et cheville). Soutenue de longue date par la société d'investissement Apax Partners, premier actionnaire avec 41,4% des parts, la firme s'apprête à lier son destin à un nouveau partenaire, PAI Partners, ce qui passerait par une offre publique d'achat (OPA) et le cas échéant un retrait de la cote.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la société établie à Valence dans la Drôme a annoncé que PAI Partners (l'ex-Paribas Affaires Industrielles, aujourd'hui indépendant de BNP) était entré en négociations exclusives en vue de prendre le contrôle d'Amplitude Surgical. PAI Partners compte mettre sur pied une société ad hoc (en anglais SPV pour special purpose vehicle) à laquelle Apax apporterait l'intégralité de sa participation au prix unitaire de 2,15 euros. Le fondateur et PDG Olivier Jallabert resterait associé en réinvestissant "presque la totalité" de sa participation d'environ 10,4% du capital, sur la base d'une valorisation équivalente à ce prix unitaire, tandis que les autres managers pourraient apporter une quote-part de leur participation actuelle (conjointement 0,7% du capital) au SPV sur la base équivalente.

Ainsi, le SPV réaliserait l’acquisition d’environ 52,3% du capital. Sous réserve de la signature des accords définitifs à ce projet (nécessitant outre la consultation des instances représentatives du personnel, l'obtention des accords réglementaires usuels), le SPV contrôlé par PAI Partners déposera ensuite un projet d’offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Amplitude Surgical au prix unitaire identique de 2,15 euros.

Ce prix représente une prime de 32,7% par rapport à la dernière clôture et de 66,4% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours des 120 derniers jours de négociation. Il matérialise toutefois un rendement décevant par rapport à l'introduction de 2015, effectuée au prix de 5 euros par action, ce qui correspondait à une capitalisation de 234,6 millions d’euros (post augmentation de capital de 50 millions).

Depuis, chaque exercice boursier s'est soldé par un repli annuel du titre Amplitude Surgical, la société ayant assez vite déçu les attentes. Dès 2016, Amplitude avait annoncé qu'elle renonçait à dépasser 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, l'objectif communiqué lors de son IPO en juin 2015, invoquant entre autres le retard du dépôt du dossier d'enregistrement d'un modèle de prothèse du genou aux USA.

Au cours de l’exercice 2019-2020, clos au 30 juin dernier, les revenus se sont établis à 88,3 millions d'euros, en baisse de 14% compte tenu de l'arrêt des interventions chirurgicales en dehors des urgences. Sous réserve que la pandémie de coronavirus puisse être contenue sans nouvelle restriction à l’activité économique, l'entreprise estime qu'elle pourrait retrouve pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires d'environ 115 millions d’euros.

En Bourse, l'action Amplitude se positionne vendredi matin à proximité du prix envisagé de l'offre, soit 2,10 euros en hausse de 29,63%.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AMPLITUDE SURGICAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok