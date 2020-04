Amazon.com : Le partenariat avec la NFL renouvelé

(CercleFinance.com) - La National Football League (NFL) américaine et Amazon annoncent avoir conclu un accord pluriannuel, renouvelant leur partenariat exclusif afin de diffuser en direct et en streaming des matchs de football américain le jeudi soir.



Les matchs seront disponibles sur Amazon Prime Video et Twitch. Un match sera par ailleurs exclusif aux plateformes Amazon.



Le montant du contrat n'a pas été annoncé par Amazon et la NFL.



