Amazon.com : Lancement de Luna, une offre de jeux vidéo en ligne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi le lancement ce mois-ci aux Etats-Unis d'Amazon Luna, un nouveau service de jeux vidéo en ligne destiné aux membres de son abonnement préférentiel Prime.



Le service - proposé sur de nombreux appareils dont les Fire TV, les ordinateurs Macs, les iPads et les smartphones Android - permettra à ses abonnés de jouer en ligne à des titres comme 'Devil May Cry 5' grâce à l'installation d'une manette spéciale Luna ou d'un autre accessoire compatible.



Une chaîne 'rétro' payante, proposera, de son côté, un accès à des titres plus anciens comme 'Street Fighter II - Hyper Fighting', 'Metal Slug 3' ou Castlevania, pour 4,99 dollars par mois.



Les internautes souhaitant s'abonner au service premium 'Luna+' - qui proposera un catalogue plus étoffé composé d'une centaine de jeux - devront eux souscrire un abonnement de 5,99 dollars par mois.



Amazon prévoit par ailleurs de commercialiser une chaîne composée des principales nouveautés d'Ubisoft, comme 'Assassin's Creed: Valhalla', 'Far Cry 6' et 'Immortals Fenyx Rising', baptisée 'Ubisoft+', pour 17,99 dollars par mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.