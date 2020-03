Amazon.com : En baisse, un broker redoute les dépenses

(CercleFinance.com) - Le titre Amazon recule ce mercredi de -2%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 2.300 dollars, l'épidémie de COVID-19 provoquant un changement majeur dans les achats sur les sites des détaillants en ligne.



En se concentrant sur la livraison de produits essentiels, le géant de la technologie basé à Seattle fait la 'bonne chose' d'un point de vue commercial et social, même s'il augmente le risque de provoquer des déceptions, selon le broker.



Jefferies est, par ailleurs, inquiet de voir les dépenses de l'entreprise 'grimper', le groupe acceptant des augmentations temporaires de la rémunération et des heures supplémentaires pour faire face au travail lié à cette période de crise.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AMAZON.COM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok