Ama corporation : Un an après son introduction en Bourse, AMA Corporation sanctionné pour son manque de visibilité

(BFM Bourse) - L'étoile montante de la galaxie Guillemot pâlit. Près d'an après son entrée en Bourse, AMA Corporation doit déjà procéder à des coupes sombres pour préserver ses équilibres financiers et relancer une croissance en panne. Les objectifs 2022 annoncés lors de l'introduction en Bourse s'éloignent fortement pour le groupe, provoquant une lourde chute sur Euronext Growth...

Les temps sont durs pour AMA Corporation. Introduite en juillet 2021 à un cours de 6,60 euros, la société fondée par la famille Guillemot - la même qui est à la tête de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft - plonge de 32% pour inscrire un plancher historique à 1,26 euro, vers 11h00.

La marche des affaires du groupe AMA Corporation est loin d'être conforme aux ambitions présentées par la société lors de son entrée en Bourse l'an dernier. C'était pourtant une société confiante qui se présentait sur Euronext Growth. "On aime la Bourse pour cela", avait glissé Christian Guillemot, président d’AMA (et aussi co-fondateur d’Ubisoft) à l’occasion d'une présentation à la presse dédiée à l'introduction en Bourse. La direction escomptait rééditer le brillant parcours d’Ubisoft tant sur l’activité que sur le terrain boursier.

Une société aux fortes ambitions de croissance

Fondée en 2004, AMA Corporation trouvait ses origines dans la production et l’édition de jeux pour téléphones mobiles. Rien de bien surprenant compte tenu de l’ADN de la famille Guillemot. Quelques années et un partenariat avec le géant Google plus tard, la société a pris une route différente. Elle répond désormais à des besoins de télé-assistance, d’inspection et de formation à distance grâce à une plateforme de réalité assistée. Sous la marque XpertEye, la plateforme de réalité assistée développée par AMA couvre un large éventail de cas d’usage tels que le diagnostic à distance, l’inspection, la planification, la gestion des flux de travail, la formation à distance et la télémédecine.

La solution de l’entreprise bretonne permet à ses utilisateurs d’améliorer leur productivité, de maximiser leur temps disponible, de limiter leurs déplacements, avec leurs coûts et leur empreinte carbone associés, de simplifier le transfert de connaissances et de réduire leur temps d’intervention. La technologie d'AMA offre à ses utilisateurs une téléassistance sécurisée en mains libres avec une connexion stable même dans des endroits difficiles. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a déjà été déployée dans plus de 100 pays. Encore un autre point commun avec les autres entreprises de la galaxie Guillemot… "Déployer notre business avec une installation rapide à l’étranger, fait partie de notre marque de fabrique", revendique Christian Guillemot.

La levée de fonds de 36 millions d'euros devait permettre à la société d’accélérer sa croissance et de garder son avance technologique sur ses concurrents, l'autre obsession d'AMA Corporation. La société avait de fortes ambitions de croissance, sur la base d'une progression de 264% de ses ventes entre 2019 et 2020. La crise sanitaire, qui a entrainé une limitation des déplacements, n’est évidemment pas étrangère à cette accélération.

Un manque de visibilité

Pour les exercices 2021 et 2022, AMA avait pour objectif d’atteindre des chiffres d’affaires supérieurs à respectivement 15 millions d’euros (contre 6,4 millions d’euros en 2020, soit une croissance annuelle de 140%) et 32 millions d’euros (soit une croissance annuelle de 110% par rapport à 2021). Et le compte n'y est pas. L'an dernier, la société a manqué sa cible en réalisant un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros, bien loin des 15 millions promis à l'introduction en Bourse. En octobre dernier, la société avait mis le marché au parfum, prévenant qu'il revoyait ses hypothèses de revenus sur 2021 et 2022. La sanction a été immédiate avec une chute de 51,54% du titre le 29 octobre 2021.

AMA Corporation n'a pas pu relancer la machine sur les trois premiers mois de l'exercice en cours, la société restait pénalisée par de l’évolution inférieure à ses attentes du marché des solutions de réalités assistées. AMA a ainsi réalisé un chiffre d’affaires consolidé non audité de 1,1 million d'euros au titre du 1er trimestre 2022. C'est 50% de moins que sur les trois premiers mois de 2021 et 20% inférieur aux ventes observées en fin d'année 2021. AMA explique avoir été confronté "à des défis technologiques liés à l’intégration et à l’interopérabilité de ses nouvelles applications au sein des systèmes d’informations de ses clients et à des ajouts technologiques supplémentaires."

Un an après ses premiers pas boursiers, le tableau s'est donc assombri à tel point que le groupe "adapte sa stratégie de développement à l’évolution de son marché." Dans un langage moins policé, AMA Corporation doit procéder à des coupes sombres pour se maintenir à flot.

Suppression de postes

AMA annonce ce jour un plan d’économies global incluant notamment la suppression d’environ 70 postes au niveau mondial dont environ 60 postes en France. Ce programme doit ainsi permettre à AMA de "gagner en agilité et ainsi de disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché et poursuivre sur le long terme son ambition de devenir un leader des solutions de réalité assistée pour les professionnels de terrains", explique la société dans le communiqué du jour.

L'entreprise réitère ses objectifs annoncés en octobre dernier. Elle table sur un retour de la croissance à compter du 2ème semestre 2022 - contre une croissance soutenue précédemment publiée -, "portée par le déploiement de ses solutions à l’échelle industrielle et la montée en puissance de son réseau et de ses partenariats commerciaux."

La société espère sauver les meubles et ainsi que ses objectifs à moyen terme. Au moment de l'introduction en Bourse, AMA expliquait vouloir atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 175 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025. La société espère encore à ce jour atteindre l’équilibre financier en 2023 et dégager un Ebitda ajusté supérieur à 20% d’ici le 31 décembre 2025... AMA Corporation donnera vraisemblablement de nouvelles indications lors de la présentation de ses comptes du 1er semestre prévue le 29 juillet prochain.

Sabrina Sadgui

