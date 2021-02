Alten : Des analystes ajustent leurs objectifs de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en léger repli ce matin après l'annonce de ses trimestriels. Le groupe a publié vendredi soir un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, à 567 ME au titre du 4e trimestre, soit un recul organique de 17,4 %, rapporte Oddo.



' Le management a indiqué que la visibilité sur le timing et l'ampleur de la potentielle reprise d'activité demeurait limitée à ce stade ', poursuit le bureau d'analyses.



Le broker précise qu'Alten n'a pas souhaité mettre en place un plan social en France, ' estimant le coût et le délai de mise en oeuvre suffisamment dissuasifs tandis que la poursuite des mesures de chômage partiel limite l'impact sur la rentabilité.'



Oddo maintient finalement sa recommandation 'neutre' sur le titre Alten et relève légèrement son objectif de cours à 83E, contre 80E précédemment.



Invest Securities estimepour sa part que le 3ème trimestre 2020 restera comme le point bas en termes de décroissance organique pour Alten.



' Cependant l'amélioration est très limitée au T4 (-17,4% vs -19,4% au T3) et inférieure aux attentes du consensus. Si le groupe accélère sa politique d'acquisitions avec 4 nouvelles sociétés achetées sur la fin de l'exercice (en plus de SDG Group déjà annoncée), ses performances resteront très difficiles à minima sur le S1 2021, ce qui ne semble pas être intégré par le consensus ' indique Invest Securities.



L'analyste reste à neutre avec un objectif de cours ajusté à 96E (contre 95E), dans l'attente d'une amélioration plus concrète de la situation dans les secteurs auto et aéro et d'une meilleure visibilité sur la rentabilité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.