Alstom : Malgré la confirmation de ses perspectives annuelles, Alstom sous pression en Bourse

(BFM Bourse) - En dépit d'un niveau d'activité conforme à ses prévisions au 3e trimestre et de l'optimisme affiché par le groupe à court et moyen terme, l'action Alstom est mal orientée ce jeudi à la mi-journée, quoique très volatile.

Les investisseurs peinent visiblement à se positionner vis-à-vis de la publication trimestrielle d'Alstom. Après une ouverture en hausse de 3,4%, le titre du constructeur ferroviaire s'est violemment retourné jusqu'à perdre 5,3% peu après 11h, avant d'effacer une partie de ses pertes une heure plus tard (-2,7% à 32,64 euros).

Ces brusques mouvements sur le titre interviennent en réaction au point d'activité publié ce jeudi avant-Bourse par Alstom pour le compte du 3e trimestre de son exercice 2021-2022 décalé clos le 31 décembre. Sur les trois derniers mois de l'année civile, le n°2 mondial du rail (derrière le chinois CRC) depuis l'acquisition de son concurrent canadien Bombardier en janvier 2021, a fait état d'une activité en ligne avec ses attentes, avec des revenus en hausse de 5,2% à 3,916 milliards d'euros et 4,576 milliards de prises de commandes sur la période (+4,8% sur un an).

"Alstom réalise de solides progrès tirant parti d’une forte dynamique de croissance. Avec notre périmètre et notre portefeuille étendus, nous enchaînons les succès dans un environnement de marché porteur, alimenté par des investissements à grande échelle dans la mobilité durable" se félicite le PDG du groupe, Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué. Parvenu à redresser la barre des projets un peu bancals de Bombardier au premier semestre, Alstom est resté sur sa lancée entre octobre et décembre, avec l'Europe (62% des revenus et 68% des commandes) en fer de lance, pointe le dirigeant.

Un carnet de commandes qui ne cesse de gonfler

"Notre chiffre d'affaires a progressé comme nous l'avions annoncé, grâce à la montée en cadence de la production et à la stabilisation des projets de matériel roulant (plusieurs contrats de Bombardier mal négociés ou pas rentables avaient contraint Alstom à revoir significativement à la baisse ses perspectives de flux de trésorerie sur l'exercice précédent, NDLR) ainsi que d'une forte performance de l'activité services", constate Henri Poupart. Sur ce dernier segment, correspondant à la maintenance de flotte et contribuant à 21% des revenus (1,01 milliard d'euros) du groupe au dernier trimestre, les commandes ont atteint un niveau record de 1,77 milliard entre octobre et décembre. Le carnet de commandes global du groupe atteint lui aussi un niveau "inégalé", à 77,8 milliards d'euros au 31 décembre 2021, en hausse de près de 10 milliards d'euros par rapport au carnet de commandes combiné d'Alstom (40,1 milliards) et Bombardier (34,1 milliards de dollars, soit 28 milliards d'euros) à fin décembre 2020.

Ce carnet de commandes "garantit environ 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les trois prochaines années" estime Alstom, qui confirme ainsi ses perspectives annuelles et à moyen terme. Pour l'exercice en cours, le groupe prévoit toujours -hors perturbations de l'économie mondiale ou pénuries significatives dans la chaîne d'approvisionnement- un ratio commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1, une progression des ventes du premier au second semestre, une hausse du résultat d'exploitation et des flux de trésorerie positifs. Les objectifs à horizon 2024-2025 annoncés lors Capital Market Day du 6 juillet 2021, à savoir un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires supérieur à 5% et une marge opérationnelle ajustée comprise entre 8 et 10% à cette échéance, sont également réitérés. Alstom se réengage enfin "à livrer une rentabilité soutenue à ses actionnaires avec un taux de distribution de dividendes compris entre 25% et 35%" du résultat net ajusté.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse