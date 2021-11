Alstom : En redressant la barre chez Bombardier, Alstom a brûlé moins de cash que prévu

(BFM Bourse) - Au cours du premier semestre 2021/2022, Alstom a commencé à redresser la barre des projets un peu bancals chez Bombardier Transport, tout en décaissant pour cela bien moins de liquidités que prévu. Le marché applaudit.

Après avoir perdu plus de 30% de sa valeur à la suite de la présentation en juillet dernier de son nouveau plan stratégique, entaché de l'aveu que dans un premier temps il allait lui en coûter pour remettre d'aplomb certains contrats hérités de Bombardier Transports, alourdissant sensiblement la facture de cette acquisition transformante, Alstom rebondit vivement mercredi en exhibant une "douloureuse" finalement moins gratinée que prévu.

Le 8 juillet dernier l'équipementier ferroviaire avait averti qu'il risquait d'encourir au premier semestre de son exercice 2021-2022 un flux de trésorerie négatif d'au moins 1,6 milliard et éventuellement jusqu'à 1,9 milliard d'euros. La traduction d'un "effet de phasage, une montée en cadence industrielle et des efforts de stabilisation des projets" signés par Bombardier Transport avant son rachat par Alstom - autrement dit le coût du nettoyage d'un portefeuille comprenant un certain nombre de contrats mal négociés et/ou mal engagés faute d'y avoir mis les moyens. Le cours d'Alstom avait entamé une glissade monumentale, perdant plus de 8% le jour même et tombant jusqu'à 30 euros (un plus bas depuis le krach du printemps 2020) mi-septembre.

Or, la publication des comptes du semestre en question, entamé en avril puisque Alstom suit un exercice comptable décalé par rapport à l'année civile, montre que le groupe avait fourni une fourchette pessimiste, puisque la sortie de free cash-flow n'a été que de 1,46 milliard d'euros. En outre, la performance commerciale a été "très bonne" dans toutes les régions et sur toutes les lignes de produits, confortant l'amélioration de la trajectoire financière future.

Un carnet de commandes plein à craquer

Sur les six mois d'avril à septembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,433 milliards d'euros, en progression de 14% en données comparables (+112% par rapport à ce que réalisait Alstom sans Bombardier Transport), tandis que le groupe a reçu 9,726 milliards d'euros de nouvelles commandes (+81% en données comparables !) portant le montant total en carnet à 76,362 milliards d'euros donnant c'est peu de le dire "une forte visibilité sur les futures ventes". Les prises de commandes ont été alimentées par la forte demande en Europe (6,3 milliards d'euros) dont une importante commande de 1,4 milliard d’euros au Danemark et plusieurs contrats en Allemagne, marché domestique de son concurrent Siemens. Hors d'Europe (3,4 milliards d'euros de commandes), le groupe a notamment signé de nouveaux succès en Australie et à Taiwan ainsi qu'en Amérique latine (le Tren Maya) ou au Canada. Le ratio “commandes sur chiffre d’affaires” a dépassé 1,3.

Alstom a produit un résultat d’exploitation ajusté de 335 millions d’euros sur le semestre comparé à 263 millions d’euros au premier semestre 2020/21, ce qui correspond à une marge d’exploitation ajustée de 4,5%, affectée par les ventes du carnet de commandes "non performant" made in Bombardier Transport.

En dessous du résultat d’exploitation ajusté, Alstom a comptabilisé 47 millions d’euros de charges de restructuration et de rationalisation, incluant l’impact de l’arrêt des activités d’Aptis et 32 millions d’euros de coûts liés à l’intégration de Bombardier Transport et d’autres coûts, conduisant à un résultat net ajusté de 172 millions d’euros (168 millions d’euros l’année précédente) et à une perte nette part du groupe de 26 millions d'euros après amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition de Bombardier Transport.

Au chapitre de la trésorerie, l'activité opérationnelle a généré une sortie de 1,293 milliard d'euros, soit un cash-flow libre de 1,461 milliard d'euros en ajoutant les acquisitions (limitées sur la période).

Montée en cadence de la production

"Les résultats de notre premier semestre sont en ligne avec nos attentes, comme annoncé lors du Capital Markets Day en juillet. Au cours du premier semestre, le groupe a réalisé une très bonne performance commerciale dans toutes les régions et sur toutes les lignes de produits, illustrée par des commandes significatives au Mexique, à Taïwan ou en Europe. Ces succès tirent parti de l’accélération de la dynamique de marché et du profil renforcé du groupe, combinant des équipes qualifiées, des portefeuilles de produits diversifiés et une proximité client améliorée à travers le monde. Notre performance opérationnelle est également conforme à notre plan, avec l’intégration de Bombardier Transport qui est sur les rails et les progrès dans la stabilisation des projets", a commenté le PDG Henri Poupart-Lafarge. "Le groupe est maintenant fermement engagé dans l’amélioration continue de sa trajectoire financière".

Pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, Alstom anticipe (en l’absence de nouvelles perturbations de l’économie mondiale et de pénuries significatives dans la chaîne d’approvisionnement) une nouvelle progression des ventes au second semestre par rapport au premier grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation et un rétablissement progressif du résultat d’exploitation ajusté. Enfin, la direction confirme la perspective de revenir à un free cash-flow positif dès le second semestre, "et au-delà".

