Alstom : Grâce à un contrat record en Allemagne, Alstom défie la morosité du marché boursier

(BFM Bourse) - L'autorité des transports du Baden-Württemberg a commandé au groupe français 130 rames de trains régionaux Coradia Stream pour 2,5 milliards d'euros, hors augmentation potentielle puisqu'une option a été posée pour aller jusqu'à 100 trains supplémentaires.

Après avoir fini légèrement dans le rouge (-0,72%) le mois d'avril, signant par là même une cinquième baisse mensuelle d'affilée, Alstom entame mai sur une note plus encourageante. Porté mardi dernier par une analyse de Citi, à l'achat en amont de la publication le 11 mai prochain des résultats de l'exercice 2021-2022 (clos fin mars), le titre profite d'un nouveau courant d'achat lundi à l'annonce d'une commande majeure, la plus importante jamais remportée par le groupe en Allemagne.

Le champion français du transport ferroviaire vient de décrocher un contrat portant sur la fourniture de 130 trains régionaux Coradia Stream de grande capacité à deux niveaux auprès de Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) pour le réseau du Bade-Wurtemberg, en Allemagne.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

En plus de la livraison du matériel, Alstom s'est vu confier un contrat de maintenance pour une période de 30 ans. D’une valeur de près de 2,5 milliards d'euros pour les 130 premiers trains et leur maintenance pendant 30 ans, il s'agit de la plus importante commande passée à Alstom à ce jour en Allemagne. En outre, la commande est assortie d'une option pour commander jusqu'à 100 trains supplémentaires.

"Ce contrat marque incontestablement une étape importante dans la coopération entre Alstom et le Land de Bade-Wurtemberg. Les trains à la pointe du progrès comme le Coradia Stream de grande capacité constituent la meilleure réponse au besoin croissant pour des solutions de mobilité durables en Allemagne", a déclaré Müslüm Yakisan, président d’Alstom Allemagne, Autriche et Suisse. "Je suis personnellement extrêmement heureux que notre concept de train de grande capacité ait convaincu la SFBW et qu'Alstom ait été choisi comme partenaire privilégié pour l'avenir de la mobilité dans le Bade-Wurtemberg. Cette décision est la preuve que nos solutions durables et intelligentes répondent de manière optimale aux besoins actuels et futurs de la mobilité régionale en Allemagne".

Des rames économes en énergie

Tout en saluant le degré de performance et de confort des rames en question, le ministre des Transports du Bade-Wurtemberg Winfried Hermann a également souligné qu'Alstom s'engageait à assurer une capacité opérationnelle quotidienne "sans faille" des trains dans le cadre du modèle dit ‘de cycle de vie’ (modèle LCC). "Nous avons également veillé à ce que, bien que ces rames très puissantes puissent atteindre des vitesses de 200 km/h, nous obtenions en même temps des véhicules particulièrement économes en énergie. Alstom sera responsable du respect des critères de consommation d'énergie pendant toute la durée du contrat", a indiqué Winfried Hermann.

Au total, Alstom a remporté jusqu'à présent des commandes pour plus de 730 trains basés sur la gamme Coradia Stream, notamment en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et en Espagne.

Dans un marché adverse lundi, l'action Alstom profite du gain de ce nouveau contrat, grimpant de 3,13% à 23,03 euros, traduisant une capitalisation de 8,6 milliards d'euros. Il s'agit de l'une des rares actions à surnager ce lundi, quand au même moment le CAC 40 reculait de 1,8%.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse