Alstom : Avec une note de crédit abaissée et des objectifs décalés, Alstom chute en Bourse

(BFM Bourse) - L'équipementier ferroviaire a vu sa note être abaissée d'un cran par l'agence de notation Moody's et n'a désormais presque plus de marge par rapport à son objectif de notation en catégorie investissement. La société a également reporté d'un an ses cibles de rentabilité et de génération de cash, invoquant le contexte inflationniste.

Alstom livre une série d'annonces peu encourageantes ce mercredi, à l'occasion de la publication de ses résultats 2022-2023, clos en mars dernier.

L'équipementier ferroviaire a été contraint de décaler d'un an ses objectifs de marge et de trésorerie de moyen terme. Initialement prévue pour être atteinte en 2024-2025, donc lors de l'exercice clos en mars 2025, la cible d'une marge d'exploitation ajustée comprise entre 8% et 10% est désormais prévue pour l'exercice 2025-2026. Il en est de même pour l'objectif de conversion de plus de 80% du résultat net ajusté en cash-flow libre.

Alstom a invoqué le "nouvel environnement macroéconomique" pour justifier ce décalage d'un an de ces deux objectifs, citant principalement "l'effet de l'inflation" sur son activité.

"L'inflation a eu un impact plus long qu'anticipé", a expliqué aux analystes Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, ajoutant que la société espérait qu'elle ne durerait pas au-delà de 2022, ce qui n'a pas été le cas. Si une majeure partie des contrats d'Alstom bénéficient de clauses d'indexation pour répercuter l'inflation, ce n'est pas le cas de tous. Un peu moins de 30% de ces contrats ne présentent ainsi pas de telles clauses.

Moody's sanctionne la société

Une mauvaise nouvelle en entraînant une autre, le groupe ferroviaire a vu sa note de crédit être abaissée d'un cran ce mercredi par Moody's à de "Baa2" à "Baa3", changement dont Alstom assure qu'il n'a "aucun impact sur sa trajectoire financière".

Il convient toutefois de rappeler qu'Alstom a érigé comme priorité la défense de sa note de crédit en catégorie "investissement". Or avec la dégradation de Moody's survenue ce mercredi, le groupe se situe à la limite de la limite, la note "Baa3" étant la dernière de l'agence avant la catégorie dite "junk" (soit la catégorie spéculative) sur son échelle.

Moody's justifie sa dégradation en citant, justement, le décalage d'un an des objectifs de moyen terme de la société, cette décision "réduisant le champ de manœuvre" du groupe pour revenir à des paramètres de crédit en ligne avec la précédente notation du groupe.

"Le rétablissement plus lent des marges, combiné à l'augmentation des taux d'intérêt et à la poursuite de l'exécution des contrats déficitaires de Bombardier Transport, limitera probablement le flux de trésorerie disponible (FCF) sur une base ajustée par Moody's au cours des 12 à 18 prochains mois", fait valoir l'agence.

Henri Poupart-Lafarge s'est efforcé de voir dans cette dégradation de "bonnes nouvelles" notamment le fait que Moody's a assorti à cette note une perspective stable et que les ratios de crédit exigés pour maintenir cette note sont "à portée de main" pour le groupe. Le dirigeant a ainsi estimé qu'Alstom bénéficiait "d'une meilleure visibilité". Il a par ailleurs exclu une augmentation de capital.

Des résultats en ligne avec les attentes

Ces annonces surviennent en parallèle de résultats annuels jugés "solides" par Invest Securities. Les prises de commandes ont progressé de 5% sur un an en données comparables à 20,69 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a progressé de 5% également à 16,51 milliards d'euros. La marge d'exploitation ajustée s'est inscrite à 5,2% contre 5% en 2021-2022, le résultat net ajusté s'est établi à 292 millions d'euros contre une perte de 173 millions d'euros un an plus tôt. Enfin la génération de cash, très surveillée par les analystes dans le cas d'Alstom, a atteint 199 millions d'euros.

Selon un consensus compilé par l'entreprise, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 16,55 milliards d'euros, une marge d'exploitation de 5,1%, un résultat net ajusté de 300 millions d'euros et un cash de 163 millions d'euros.

Alstom a par ailleurs indiqué viser pour l'exercice 2023-2024, une progression de ses ventes de plus de 5%, une marge d'exploitation ajustée d'environ 6% et une génération de cash "significativement positive".

L'ensemble de ces annonces sont sanctionnées en Bourse. Lanterne rouge du SBF 120, l'action Alstom perdait 5,3% à 22,24 euros vers 10h00.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse