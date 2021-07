Alstom : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Alstom, tout en abaissant son objectif de cours de 51 à 45 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la groupe a présenté des perspectives 2021-2022 réduites et 'très basses'. Par conséquent, 'nous avons laissé nos prévisions de chiffre d'affaires quasiment inchangées, mais révisé les EBIT ajustés de 10-16% en baisse pour les prochains exercices', explique-t-il.



Si l'ex-Alstom semble bien lancé pour atteindre ses précédents objectifs 2022-23, Bombardier Transport (BT) doit de son côté gérer ses contrats à problèmes qui représentent environ 6 MdsE à facturer cette année et les deux suivantes, note Oddo.



La fabrication de BT nécessite apparemment une grosse injection de cash en BFR (possiblement 1 à 1,5 MdE) afin de repartir sur une base normale, un besoin que BT avait manifestement réduit et qui pourrait expliquer la grande déception des investisseurs ces derniers jours, explique l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.