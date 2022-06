Alstom : Va tester des trains automatisés en Basse-Saxe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que son projet de recherche portant sur les trains régionaux automatisés en Basse-Saxe entre dans une nouvelle phase.



En collaboration avec le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique et l'Université Technique de Berlin, Alstom a ainsi entrepris le développement de solutions techniques pour numériser progressivement le transport ferroviaire de passagers en Allemagne.



Le projet en cours explorera les possibilités d'automatisation du transport régional de passagers par le biais du système européen de contrôle des trains ETCS.



La conduite automatisée sera testée sur des lignes ferroviaires du nord de l'Allemagne, indique Alstom.



