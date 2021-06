Alstom : Va fournir 60 tramways Flexity à Toronto

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom fournira 60 Flexity, des véhicules légers sur rail (VLR), à la Toronto Transit Commission (TTC) dans l'Ontario (Canada).



Cette commande est réalisée dans le cadre d'un contrat de plus de 275 millions d'euros. Cette nouvelle commande de tramways permettra de répondre aux demandes des usagers des transports de Toronto et aux besoins de croissance.



' Au fil des ans, nos produits fiables et innovants Made-in-Canada sont devenus un élément caractéristique du paysage urbain de Toronto et contribuent quotidiennement et sur le long terme au développement économique et social de nos villes canadiennes. ' déclare Jérôme Wallut, Président d'Alstom Amérique.









Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.