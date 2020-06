Alstom : Une joint-venture pour le Grand Paris Express

(CercleFinance.com) - Alstom, RATP Dev, ComfortDelGro Transit ont annoncé la création d'un groupement - pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express.



Les trois entreprises créeront une joint-venture avec participation majoritaire de RATP Dev.



' RATP Dev, ComfortDelGro Transit et Alstom ont choisi d'associer leurs expertises stratégiques pour proposer à Île-de-France Mobilités et aux Franciliens des solutions intégrées de transports multimodaux et intermodaux aux meilleurs standards internationaux d'exploitation, de maintenance et de service ' indique le groupe.



