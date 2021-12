Alstom : Un contrat pour les trains de banlieue en Irlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat-cadre de dix ans avec Iarnród Éireann Irish Rail (IE) pour un total maximum de 750 nouveaux trains de banlieue destinés au réseau DART (Dublin Area Rapid Transit).



La commande initiale ferme porte sur 19 trains à cinq voitures, évaluée à 270 millions d'euros et comprenant un contrat d'entretien de 15 ans.



La plateforme modulaire de trains de banlieue X'trapolis d'Alstom, qui connaît un grand succès avec plus de 5 500 véhicules vendus, sera spécialement adaptée au programme DART+. Chaque train de 82 mètres de long pourra accueillir 550 voyageurs



' L'Irlande est un marché très important pour nous et le nouveau parc X'trapolis électrique et à batterie constitue une étape décisive vers un transport ferroviaire plus durable, tout en transformant l'expérience voyageur dans la zone du Grand Dublin et au-delà ' a déclaré Nick Crossfield, directeur général d'Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande.





