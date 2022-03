Alstom : Suspension de toute livraison vers la Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mercredi qu'il avait décidé de suspendre toutes ses livraisons vers la Russie et assuré qu'il prévoyait de se conformer à toutes les sanctions imposées contre le pays.



Le groupe français rappelle qu'il détient une participation de 20% au capital de Transmashholding (TMH), un fournisseur russe de locomotives et d'équipements ferroviaires qui dessert principalement le marché local.



Alstom indique que la valeur comptable de sa participation, qui était récemment estimée à 482 millions d'euros, va être réévaluée dans le cadre de la clôture de l'exercice financier 2021/22.



Alstom a également confirmé la suspension de tout investissement futur en Russie.



Le groupe, qui était en train de développer un projet de partenariat avec UZ, l'exploitant du réseau ferroviaire ukrainien, pour la fourniture de locomotives et pour les services de maintenance associés, indique que toutes les discussions sur le projet ont été suspendues.



Le titre Alstom, qui avait dévissé de plus de 28% au cours du mois écoulé en raison de son exposition à la Russie, rebondissait de presque 6% mercredi matin suite à ces annonces, dans un marché parisien qui se reprenait, lui, de quasiment 4%.



