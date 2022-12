Alstom : Signe un contrat de près de 370 ME en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat de près de 370 millions d'euros pour la fourniture de 49 trains Coradia Stream grande capacité supplémentaires à Renfe, en Espagne.



Ces trains viendront compléter les 152 trains déjà commandés en mars 2021. Les deux commandes représentent une valeur totale de 1,8 milliard d'euros pour 201 trains (y compris la fourniture de pièces de rechange et la maintenance de 56 des trains pendant 15 ans).



' Il s'agit d'un projet historique pour Alstom en Espagne, non seulement en raison de son ampleur, mais aussi parce qu'il s'agit d'un projet construit sur un concept global de durabilité, dès la phase d'appel d'offres et de conception ', déclare Leopoldo Maestu, directeur général d'Alstom Espagne et Portugal.



