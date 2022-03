Alstom : Signe un contrat de 355 ME au Chili

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un contrat de 355 millions d'euros pour fournir son système de signalisation CBTC Urbalis ainsi que 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance, à Santiago du Chili.



Chacune des 37 rames Metropolis automatiques d'une longueur de 102 m qui seront livrées pour le métro de Santiago offrira une capacité de transport pouvant atteindre 1 250 voyageurs.



' Les nouvelles rames associés au système de signalisation CBTC contribueront à optimiser la capacité, le rendement et l'efficacité de la nouvelle ligne 7 du métro de Santiago, qui devrait être inaugurée en 2027 ' indique le groupe.



