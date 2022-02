Alstom : Signe un contrat de 156 ME en Italie avec Infra.To

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat clés en main de 156 millions d'euros en Italie, auprès d'Infra.To.



Le groupe va fournir, d'une part, son tout dernier système CBTC de train à train entièrement automatisé pour la ligne 1 du métro de Turin, et, d'autre part, quatre nouveaux trains Metropolis. Le contrat inclut une option pour douze trains Metropolis supplémentaires.



Alstom supervisera le développement, la livraison, l'installation, les essais et la mise en service de sa solution CBTC, qui doit remplacer le système de signalisation actuel sur la ligne existante et équiper les trains de la ligne 1 sur la nouvelle extension Fermi - Cascine Vica.



' Les métros seront également équipés de la solution CBTC innovante d'Alstom, qui permet une exploitation totalement automatisée et, par conséquent, une capacité accrue sur toutes les lignes ' explique Michele Viale, Directeur général d'Alstom Italie.



