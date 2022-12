Alstom : Signe deux nouveaux contrats en Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux contrats de signalisation et d'électrification en Roumanie.



Ce contrat est signé dans le cadre des travaux de modernisation des deux premiers tronçons de la ligne Cluj Napoca-Oradea.



Les deux contrats ont été signés par le consortium Asocierea RailWorks, composé d'Alstom et de la société roumaine de travaux publics Arcada, avec CFR SA, l'opérateur d'infrastructure ferroviaire de l'État roumain.



Alstom fournira des solutions numériques pour le contrôle des trains, la gestion du trafic et l'infrastructure d'électrification. Arcada réalisera tous les travaux de génie civil.



' Ces dernières années, Bucarest est devenue un centre stratégique pour l'expertise d'Alstom en matière de signalisation, employant plus de 200 ingénieurs hautement qualifiés, dont l'expertise sert des projets locaux et internationaux ', a déclaré Gabriel Stanciu, directeur général d'Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldavie.



