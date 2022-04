Alstom : Sélectionné pour le projet GO Expansion au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que ONxpress Transportation Partners - un consortium composé d'Alstom, d'Aecon Group Inc., de Deutsche Bahn International Operations GmbH et de FCC Construcción S.A. - a signé un accord avec Metrolinx pour le projet de travaux sur le corridor ferroviaire, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, visant à transformer la mobilité collective dans la Région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH).



L'idée du projet est d'améliorer l'empreinte environnementale de la mobilité dans la RGTH, en la rendant 'plus rapide, plus fiable et plus durable', indique Alstom.



Le champ d'application d'Alstom au sein du consortium devrait comprendre la fourniture de nouvelles locomotives électriques, de systèmes de contrôle des trains, d'un nouveau système d'alimentation de traction et de l'électrification du réseau via un système de caténaire, ainsi que son intégration.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.