Alstom : Résultat net en légère hausse au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Alstom publie au titre de son premier semestre 2021-22 un résultat net ajusté de 172 millions d'euros, contre 168 millions un an auparavant, et une marge d'exploitation ajustée de 4,5%, en baisse de trois points en comparaison annuelle.



L'équipementier de transports a engrangé 9,7 milliards d'euros de commandes sur la période (+81% en pro forma) et un chiffre d'affaires de 7,4 milliards (+14% en pro forma), soit un ratio commandes sur chiffre d'affaires qui a dépassé 1,3.



Pour son exercice 2021-22, Alstom prévoit notamment un ratio 'commandes sur chiffre d'affaires' au-dessus de 1 grâce à une forte visibilité sur l'activité commerciale à court terme, et un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté.



