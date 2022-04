Alstom : Partenariat avec Engie pour l'hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom et Engie annoncent avoir signé une convention de partenariat afin de proposer au secteur du fret ferroviaire une solution de décarbonation des locomotives de ligne à partir d'hydrogène renouvelable, en remplacement de celles fonctionnant au diesel.



Dans ce partenariat, Alstom conçoit une solution hydrogène à partir d'un système de piles à combustible de forte puissance pour alimenter des locomotives électriques, tandis qu'Engie fournit l'hydrogène renouvelable via le déploiement d'une chaîne logistique innovante.



Pour l'équipementier de transport, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de son plan stratégique Alstom in Motion 2025 ainsi que de sa stratégie hydrogène initiée dès 2013 avec le développement du train Coradia iLint.



