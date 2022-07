Alstom : Ouverture d'un centre d'innovation au Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé hier la création d'un nouveau centre d'innovation dédié aux solutions de mobilité ferroviaire vertes. Cette structure prendra place au sein même du siège social Amériques d'Alstom, à St-Bruno-de-Montarville au Québec (Canada).



Sous la direction d'Éric Rondeau, ce centre d'innovation aura comme mission première de 'développer les futures plateformes à propulsion verte hybride, batterie ou hydrogène spécifiquement adaptées au marché nord-américain du transport sur rail des biens et des personnes, et répondre ainsi aux besoins de décarbonisation du secteur'.



L'installation du centre à St-Bruno assurera une synergie inédite par sa proximité avec les quelques 500ingénieurs d'Alstom. Le site bénéficiera également d'équipements dernier cri de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour lui permettre d'optimiser les activités de développement des futures plateformes à propulsion verte.



'Contrairement à l'Europe ou l'Asie, le réseau ferré du Canada et des États-Unis est à peine à 1% électrifié, souligne Eric Rondeau. Plus de 27000 locomotives au diesel l'empruntent tous les jours, ce qui pèse lourd sur le bilan carbone de nos sociétés. Il faut accélérer le verdissement de ce mode de transport (...). Ce sera le rôle de ce centre d'innovation '.





