Alstom : Option de dividende en actions ouverte le 22 juillet

(CercleFinance.com) - Alstom indique que la période d'option pour le paiement de son dividende en actions sera ouverte du 22 juillet au 22 août. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 22 août inclus, percevront leur dividende intégralement en espèces.



Les résultats de l'option pour le paiement du dividende en actions seront dévoilés le 24 août, pour une mise en paiement du dividende en espèces et un règlement livraison du dividende en actions prévus le 26 août.



L'assemblée générale mixte a approuvé mardi le dividende au titre de l'exercice 2021-22 de 0,25 euro brut par action, dividende que les actionnaires pourront recevoir, selon leur choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles à un prix d'émission fixé à 21,13 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

