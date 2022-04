Alstom : Oddo reste à surperformance avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 33 euros sur Alstom, dans l'attente de résultats 2021/22 qui selon lui, 'devraient confirmer les annonces faites lors du CMD de juillet (et réitérées en novembre)'.



Le bureau d'études prévoit un EBIT ajusté 2021/22 de 759 millions d'euros, soit une marge de 4,9%, et pense que l'équipementier de transports devrait, comme annoncé, réaliser un FCF positif au second semestre (126 millions d'euros).



'Si le management parvient lors de la publication à rassurer sur la situation de son bilan et les perspectives de FCF, le titre devrait bien réagir', pronostique Oddo, ajoutant 's'il tient ses objectifs, il pourra se passer d'un appel au marché'.



