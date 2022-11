Alstom : Oddo confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Alstrom avec un objectif de cours inchangé de 27 euros.



Le broker rapporte que les résultats semestriels publiés ce matin par Alstom sont 'en ligne' avec les attentes, laissant apparaître un CA en hausse organique de 5%, à 8 milliards d'euros et un EBITA ajusté de 397 ME, 3% au-delà des attentes.



'La réelle bonne surprise de cette publication réside dans le FCF, qui atteint -45 ME au S1, soit un niveau bien meilleur qu'anticipé par le consensus (-179 ME)', indique l'analyste.



Jusqu'à présent, Alstom anticipait 'une croissance du chiffre d'affaires autour de 5%, une amélioration progressive de la marge d'EBITA ajusté et un FCF positif', soit des objectifs annuels jugés 'plutôt vagues' par Oddo.



A l'occasion de sa publication, Alstom a précisé ses objectifs: il table maintenant sur une marge d'EBITA ajusté comprise entre 5.1% et 5.3% (css prévoit 5.1%) et un FCF positif entre 100 ME et 300 ME (css à 145 ME, ODDO BHF à 280 ME).



'Avec une publication en ligne et un cours de Bourse qui a progressé de 35% sur 1 mois, nous ne serions pas étonnés de voir des prises de profits aujourd'hui', conclut Oddo.



