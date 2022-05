Alstom : Nommé 'Green Champion' par Agoria en Belgique

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été nommé 'Green Champion' par Agoria, la fédération des entreprises technologiques belges.



La société fait partie des neuf 'Green Champions' qui ont été soigneusement sélectionnés par un jury composé d'experts d'Agoria et de Sirris.



Alstom se distingue grâce aux solutions innovantes de transport sur rail développées par ses équipes à Charleroi, Bruges, Bruxelles et Malines.



Alstom emploie plus de 2000 personnes en Belgique dont 600 ingénieurs.



