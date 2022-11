Alstom : Morgan Stanley réduit son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a ramené jeudi son objectif de cours sur Alstom de 45 à 35 euros, estimant que les résultats publiés la veille par le groupe n'ont pas totalement rassuré quant à sa situation financière.



Le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre - rappelle que le cours de Bourse d'Alstom connaît depuis quelques mois une évolution en dents de scie, au gré des inquiétudes portant sur sa situation de trésorerie.



Dans une note, Morgan Stanley juge que ces craintes sont exagérées, puisque le constructeur ferroviaire affiche à l'heure actuelle des capitaux propres avoisinant les 10 milliards d'euros.



Si les résultats d'hier ont pu apporter un certain réconfort au sujet de la trésorerie et de l'évolution de l'endettement, ils n'ont pas encore amené la preuve définitive que les investisseurs espéraient, conclut-t-il.



