Alstom : Maintenu dans les indices DJSI

(CercleFinance.com) - Alstom indique figurer, pour la onzième année consécutive, dans les indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe, avec une note globale de 75 sur 100 à l'évaluation de la durabilité de l'entreprise.



L'équipementier de transports maintient son classement alors que le DJSI a enregistré un record de participation avec 1.843 nouvelles entreprises évaluées (+33%) parmi plus de 5.300 invitées à participer, et reste dans le Top 5% des mieux notées dans son secteur.



'Cette année, les points forts d'Alstom ont été la stratégie pour les marchés émergents, la chaîne d'approvisionnement, le rapport social et environnemental, le fait d'être une entreprise citoyenne et philanthrope, et l'éco-efficacité opérationnelle', explique-t-il.



