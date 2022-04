Alstom : Les prévisions de résultats des analystes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF estime que les résultats 2021/22 'devraient confirmer les annonces faites lors du CMD de juillet (et réitérées en novembre)'.



Le bureau d'études prévoit un EBIT ajusté 2021/22 de 759 millions d'euros, soit une marge de 4,9%, et pense que l'équipementier de transports devrait, comme annoncé, réaliser un FCF positif au second semestre (126 millions d'euros).



'Si le management parvient lors de la publication à rassurer sur la situation de son bilan et les perspectives de FCF, le titre devrait bien réagir', pronostique Oddo, ajoutant 's'il tient ses objectifs, il pourra se passer d'un appel au marché'. Oddo confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 33 euros sur Alstom.



'Malgré les problèmes d'exécution du carnet de commandes hérité chez Bombardier, Alstom ne s'attend pas à ce qu'un provisionnement supplémentaire soit nécessaire et estime que le free cash-flow sera positif au cours de l'exercice 2022-23', souligne UBS.

L'analyste réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours abaissé de 47 à 44 euros, une nouvelle cible laissant tout de même un potentiel de progression de 109% pour le titre de l'équipementier de transports.



