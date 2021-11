Alstom : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion de 'neutre' à 'achat' sur Alstom sur un objectif de cours revu de 38,9 à 43,9 euros, estimant que 'la visibilité va désormais s'améliorer, le point noir BT est sous contrôle et la trajectoire de redressement peut s'enclencher'.



Le bureau d'études note qu'à l'occasion d'une publication semestrielle en ligne, 'les guidances de redressement du BFR et du FCF au second semestre, bien que non chiffrées, sont réitérées alors que les succès commerciaux se sont multipliés depuis quelques mois'.



'Nos BNA 2020-21/23 sont abaissés de -39,6%/-19,5%/-7,9%, mais la trajectoire de rebond est préservée. Cette révision corrige notre optimisme au regard de la guidance d'un redressement 'progressif' de la marge d'EBITA', ajoute l'analyste.



