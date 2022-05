Alstom : En perte annuelle avec une dépréciation d'actif

(CercleFinance.com) - Alstom publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net ajusté de 268 millions d'euros avant la dépréciation de la participation de 20% dans TMH. En tenant en compte de cet ajustement, il est ressorti à -173 millions, contre +301 millions l'année précédente.



Le résultat d'exploitation ajusté s'est accru de 19% à 767 millions, soit une marge en retrait de 2,3 points à 5% pour un chiffre d'affaires de 15,5 milliards et des prises de commandes de 19,3 milliards, en croissances respectives de 11% et 33% en bases pro forma.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,25 euro par action, lors de la prochaine assemblée générale du 12 juillet, soit un ratio de distribution de 35% du résultat net ajusté avant la dépréciation de la participation dans TMH.



L'équipementier de transports anticipe pour 2022-23 une croissance progressive de la marge d'exploitation ajustée, et confirme ses objectifs à moyen-terme 'Alstom in Motion 2025', avec des synergies revues à la hausse à 475-500 millions d'euros à partir de 2025-26.



