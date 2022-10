Alstom : Déploie sa solution Urbalis dans le métro du Caire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir fourni, testé et mis en service avec succès la signalisation, le contrôle centralisé et les modes de conduite d'une partie de la ligne3 du métro du Caire (Egypte) entre les stations Attaba et KitKat.



La NAT (Autorité Nationale des Tunnels) avait attribué ce contrat à Alstom en novembre 2015.



Alstom a ainsi pu déployer Urbalis, soit 'un système de signalisation avancé qui aide les opérateurs à diminuer l'encombrement du trafic'.



Cette solution de signalisation bénéfice par ailleurs 'de mises à jour constantes' et 'offre un large éventail de fonctions qui améliorent la fréquence et la vitesse moyenne des rames'.



