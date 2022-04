Alstom : Demande d'arbitrage

(CercleFinance.com) - Alstom confirme avoir déposé une demande d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale relative à son acquisition de Bombardier Transport.



La demande est dirigée contre Bombardier Inc. et porte sur le manquement à certaines dispositions contractuelles de l'accord de vente en date du 16 septembre 2020.



Les procédures d'arbitrage étant confidentielles, Alstom ne fera pas d'autres commentaires pendant cette procédure.



