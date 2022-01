Alstom : Contrat de maintenance pour le métro de Bucarest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé avec Metrorex, l'opérateur du réseau de métros de Bucarest, un contrat de services de maintenance pour une durée de 15 ans, contrat estimé à 500 millions d'euros et basé sur le nombre estimé de kilomètres parcourus par les trains en circulation.



Les services couvrent la maintenance préventive et corrective, ainsi que les révisions pour une flotte totale de 82 trains, soit 492 voitures, qui parcourent une moyenne annuelle de 8,5 millions de kilomètres. Plus de 350 personnes travaillent à la réalisation des activités de maintenance.



Après la fourniture des nouveaux trains de la ligne 5 du métro suite à un appel d'offres remporté l'année dernière, le parc sera complété d'au moins 13 nouveaux trains Alstom Metropolis, dont la mise en service est prévue en 2023, entrainant par là même la création de nouveaux emplois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.