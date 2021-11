Alstom : Cession de plusieurs activités à CAF

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé qu'il cédera à CAF sa plate-forme Coradia Polyvalent, son site de production de Reichshoffen en France et sa plate-forme TALENT, actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne.



' La cession des activités concernées était une condition à l'approbation de la transaction Alstom/Bombardier par la Commission européenne ' indique le groupe.



La clôture de la transaction est prévue entre avril et septembre 2022.



