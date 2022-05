Alstom : BofA abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a réitéré vendredi son opinion 'sous-performance' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours abaissé de 17 à 16 euros.



Après s'être penché avec attention sur les résultats annuels 2021 de l'équipementier ferroviaire, le broker dit n'avoir constaté aucun signe d'amélioration de ses fondamentaux, mais plutôt remarqué une détérioration de certains indicateurs.



'Le bilan apparaît tendu du point de vue d'un certain nombre de facteurs, les perspectives d'amélioration des marges et du flux de trésorerie disponible semblent limitées à court terme et le dossier manque de visibilité sur le moyen terme', explique le courtier américain dans une note.



BofA ajoute ne pas trouver d'éléments plus probants au niveau de la valorisation, jugeant notamment le consensus à horizon 2025 beaucoup trop optimiste.



Aux niveaux de cours actuels, son objectif de cours fait apparaître un potentiel baissier de plus de 30%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.