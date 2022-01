Alstom : 7.500 recrutements visés en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec un carnet de commandes de 77,8 milliards d'euros, Alstom indique chercher à recruter 7.500 talents internationaux en 2022, dont environ 6.000 ingénieurs et managers, principalement en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que 1.500 ouvriers et techniciens.



'Ces recrutements concernent des projets en lien avec le matériel roulant, la signalisation et les services. Globalement, l'ingénierie représente la moitié des postes permanents ouverts', précise l'équipementier de transports.



Par ailleurs, Alstom annonce avoir reçu la certification Top Employer 2022 en Europe pour la troisième année consécutive, ainsi que dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, pour la deuxième année de suite, avec des certificats dans 14 pays.



