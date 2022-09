Alstom : 17 trains Coradia Stream en plus pour la Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un avenant à son contrat cadre avec l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF). Il porte sur la livraison de 17 trains interrégionaux Coradia Stream supplémentaires ainsi que 15 années de services de maintenance associés.



Ces trains viendront s'ajouter aux 20 premiers, commandés en mars 2022, pour créer la première flotte de trains de passagers livrée par Alstom en Roumanie.



' Ces 37 trains interrégionaux, électriques et modernes, joueront un rôle décisif dans la transition du pays vers une mobilité durable, conformément à notre ambition d'ouvrir la voie vers une mobilité plus verte et intelligente. Je suis ravi de voir la Roumanie rejoindre les rangs des nombreux pays européens qui bénéficient des technologies d'Alstom pour les trains régionaux, ' a déclaré Gabriel Stanciu, Directeur général d'Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldavie.



