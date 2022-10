Alphabet (google) : Minés par des résultats décevants, Alphabet (Google) et Microsoft chutent à Wall Street

(BFM Bourse) - Les deux mastodontes de la tech perdent plus de 7% chacun dans les premiers échanges, plombant par la même occasion les indices américains.

Le "G" et le "M" des Gafam crispent le marché. Alphabet, maison-mère du moteur de recherche Google, et Microsoft évoluent en forte baisse en début de séance à Wall Street, pénalisés par des résultats décevants.

Alphabet perd ainsi 7,6% à 96,46 dollars tandis que Microsoft abandonne 7,6% également à 231,72 dollars. Ces deux poids lourds de Wall Street entrainent avec eux les indices américains, le Nasdaq Composite perdant 1,3% et le S&P 500 reculant de 0,3%.

Les deux "big techs" ont dévoilé des comptes trimestriels qui ont fait sourciller les investisseurs. Alphabet a ainsi publié un chiffre d’affaires de juillet à septembre en hausse de 6% sur un an, sa plus faible croissance depuis 2013, tandis que son résultat net est ressorti nettement en-dessous des attentes à 14 milliards de dollars.

La publicité en ligne à la peine

"Alphabet a déclaré un bénéfice par action (BPA) de 1,06 dollars contre des attentes de 1,25 dollars et a produit des revenus de 69,09 milliards de dollars contre des prévisions de 70,42. Les recettes publicitaires de YouTube se sont élevées à 7,07 milliards de dollars contre 7,42 milliards de dollars " attendu, remarque Naeem Aslam, analyste de marché chez AvaTrade.

A l’image, en France, des groupes de télévision, le groupe pâtit des coupes budgétaires de la part des annonceurs au niveau de la publicité numérique ainsi que la concurrence des nouveaux médias notamment le réseau social TikToK.

Microsoft de son côté, a publié des revenus pour son premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023 de 50,1 milliards de dollars en progression de 11% sur un an, la plus faible en cinq ans sur un trimestre, selon Reuters, pour un bénéfice net en recul de 14% à 17,5 milliards de dollars, pénalisé par des effets de changes défavorables.

Le cloud descend de son nuage

Azure, sa marque phare de cloud computing (informatique dématérialisé) n’a progressé "que" de 42% hors effet de changes, un chiffre inférieur aux attentes, note Bloomberg, alors que cet indicateur est très surveillé par le marché.

"Le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée a été inférieur aux prévisions et, pour les traders, il s'agissait là de l'événement principal", souligne Naeem Aslam. "Les prévisions de l'entreprise n'ont pas été à la hauteur des attentes", ajoute-t-il.

Cité par Reuters, la directrice financière du groupe, Amy Hood, a indiqué aux analystes que la croissance d’Azure devrait ralentir de cinq points de pourcentage au quatrième trimestre par rapport au troisième à taux de changes constants.

"En ce qui concerne les prévisions, Microsoft s'est montré plus pessimiste en prédisant que la faiblesse de la demande de PC pourrait entraîner une baisse de 30 % des revenus de Windows au deuxième trimestre", souligne par ailleurs Michael Hewson de CMC Markets.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse