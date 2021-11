Alphabet (google) : Google atteint à son tour les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière

(BFM Bourse) - La maison-mère de Google Alphabet devient le 4e groupe à franchir le seuil des 2.000 milliards de valorisation boursière dans l'histoire, après Saudi Aramco, Apple et Microsoft.

Google aura mis 21 ans à atteindre le cap des 1.000 milliards de valorisation... et 21 mois de plus pour ajouter 1.000 milliards de dollars supplémentaires et atteindre ainsi les 2.000 milliards. Un jalon que seuls trois autres groupes ont atteint avant lui: Saudi Aramco (en décembre 2019), Apple (en août 2020) et plus récemment Microsoft (en juin dernier).

Le titre du géant de la publicité en ligne a brièvement affiché une hausse de 1,04% à 3.015 dollars peu après l'ouverture, conférant alors à Alphabet (maison-mère de Google) une valorisation de 2.005 milliards de dollars. Vers 16h05 toutefois, l'action n'affiche plus qu'un progression de 0,8% à 3.002 dollars et la capitalisation retombe ainsi légèrement sous ce seuil symbolique, à 1.996 milliards de dollars.

Au classement des plus grandes valorisations boursières de la planète, Google est toujours au coude-à-coude avec Saudi Aramco (1.997 milliards) pour la 3e place, alors que Microsoft (2.532 milliards) et Apple (2.478 milliards) sont à la lutte pour le titre honorifique de plus grande groupe coté au monde.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse