Akka technologies : L'OPA d'Adecco sur Akka Technologies, valorisé 2 milliards d'euros, bientôt ouverte

(BFM Bourse) - Le géant suisse des ressources humaines a finalisé le rachat d'un bloc majoritaire du capital d'Akka auprès des fondateurs et de la Compagnie Nationale à Portefeuille (famille Frère). Adecco va lancer son offre publique sur le solde du capital, au prix de 49 euros.

La première étape du projet de rapprochement entre le groupe français de conseil en ingénierie et R&D externalisée Akka Technologies et Modis, la branche de conseil en technologie d'Adecco, annoncé fin juillet 2021, se concrétise avec l'acquisition effective par le groupe suisse de 59,91% du capital d'Akka auprès de la famille Ricci et de Swilux, holding de la Compagnie Nationale à Portefeuille. Le montant de l’opération valorise Akka 2 milliards d'euros, dette comprise.

Les frères Maurice (Mauro) Ricci et Jean-Franck Ricci ont choisi de rémunérer leur apport non pas en cash mais en actions nouvelles Adecco Group, sur la base d'une valorisation équivalent à 45 euros pour chacune de leurs actions d'Akka. Swilux sera rémunéré en numéraire. Cette holding détenue par la famille Frère via la Compagnie Nationale à Portefeuille était entrée au capital en octobre 2020 à 22,50 euros par action, ce qui représentait une forte prime sur le cours de l'époque.

Avec les quelques pourcents qu'il détenait par ailleurs, Adecco est désormais à la tête d'une participation de 64,72% dans Akka Technologies. Le rapprochement de Modis, l'entreprise de services high-tech du groupe zurichois, et d'Akka, leader dans les services de recherche et développement en ingénierie, "crée un acteur de premier plan de l'ingénierie et des solutions numériques dans le marché de la Smart Industry", fait valoir l'acquéreur.

Le groupe Adecco a annoncé le lancement d'une offre publique d'acquisition obligatoire sur les titres Akka Technologies restants, au même prix en espèces de 49 euros par action (et 100.000 € plus intérêts échus par obligation convertible), offrant aux actionnaires une liquidité immédiate avec une prime de 99% par rapport au dernier prix coté précédant l'annonce (108% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois mois précédant).

L'OPA était initialement prévue pour la fin du premier trimestre 2022. Adecco précise qu'il a l'intention de procéder si les conditions sont réunies à une offre de reprise simplifiée et au retrait de la cote d'Akka, prévoyant que le processus soit totalement achevé d'ici la fin du premier semestre.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse