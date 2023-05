Airbus group : Delta discute avec Airbus en vue d'une importante commande, la Bourse apprécie

(BFM Bourse) - La compagnie américaine est en discussions avec le groupe aéronautique européen pour commander des A350 et A330 neo, selon Bloomberg, qui évoque des "dizaines" d'unités potentielles. Ce qui redonne un peu d'allant à l'action.

Si l'offre, ou plus exactement la capacité à livrer les avions, a parfois fait défaut à Airbus ces derniers mois, l'ex-EADS semble toujours pouvoir compter sur une demande robuste. En témoignent les informations rapportées lundi soir par Bloomberg.

Selon des sources anonymes citées par l'agence de presse, la compagnie américaine Delta Air Lines discuterait avec le groupe aéronautique européen en vue d'une commande "significative" de gros porteurs, à la fois des A350 et des A330 neo (version remotorisée de l'A330).

Selon les sources de l'agence, un accord définitif n'est pas encore assuré à ce stade. La potentielle commande pourrait porter sur des "dizaines" d'appareils, Delta Air Lines travaillant sur le remplacement d'un total de 100 avions plus anciens, à savoir des A330 et des 767.

Contacté par BFM Bourse, un porte-parole d'Airbus n'a pas fait de commentaire.

Vague de remplacements

La potentielle commande du groupe est cohérente avec l'optimisme affiché par l'ensemble des compagnies aériennes, qui constatent une demande toujours prononcée et une reprise sur les vols long-courriers. Les compagnies augmentent ainsi leurs capacités de vols et sont incitées à reprendre leurs projets de rajeunissement de leurs flottes long-courrier, qu'elles avaient pu mettre en pause durant la pandémie.

A la Bourse de Paris, l'action Airbus semble apprécier cette information de presse, le titre prenant plus de 2,2% vers 15h15 soit la plus forte hausse du CAC 40.

"C'est positif pour Airbus car cela confirme que la grande vague de remplacements dans les gros-porteurs arrive et cette commande donnerait encore davantage de visibilité à Airbus. D'autant que Delta a la réputation de planifier extrêmement bien l'évolution de sa flotte et constitue une référence en la matière. Cela enverrait ainsi un message de confiance même si évidemment il faudra ensuite livrer les avions", développe un analyste financier.

Pour Jefferies, "la commande, si elle est confirmée, bénéficiera […] grandement à Rolls-Royce, le seul fournisseur de moteurs pour l'A330neo et l'A350, ainsi qu'à Airbus".

A la Bourse de Londres, Rolls-Royce avance de 2,2%. Le motoriste britannique peut également bénéficier de la décision de Jefferies, justement, qui a décidé de consacrer la valeur comme sa favorite dans le secteur aéronautique européen.

Le salon du Bourget en ligne de mire

Ces informations de presse surviennent par ailleurs quelques jours après que Turkish Airlines a annoncé qu'il passerait une commande de 600 avions, avec 400 monocouloirs et 200 gros-porteurs. La répartition de la commande entre Airbus et Boeing n'a pas été annoncée. Le voile pourrait être levé en deux temps, avec une première annonce début juin, lors d'un évènement organisé par l'Association international du transport aérien, et une seconde la semaine du 19 juin au salon du Bourget.

D'ici là, le marché continuera de suivre l'évolution des livraisons d'Airbus. Pour l'heure, le groupe a, à fin avril, livré 181 avions, 9 de moins que sur la même période de l'an passé, sachant qu'il lui faudra en livrer 540 sur les huit prochains mois pour tenir la cible de 720 appareils. Il y a deux semaines, Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, avait indiqué que la réalisation de cet objectif se jouerait sur la fin de l'année, notamment sur les quatre derniers mois.

Bank of America pense que la chaîne logistique du groupe, actuellement sous tension, s'améliore néanmoins et devrait continuer de s'améliorer soutenant ainsi les livraisons au second semestre. "'Mais il est clair que le profil de livraisons concentré sur la fin de l'année est une préoccupation pour certains" investisseurs, souligne-t-elle. Ainsi la banque américaine pense que le sujet des tensions sur la chaîne d'approvisionnement sera un point d'attention important lors du salon du Bourget.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse