Airbus group : Promeut l'adoption du SAF à l'échelle mondiale

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon aéronautique de Singapour, Airbus, Rolls-Royce, Safran et Singapore Airlines ont signé une déclaration s'engageant à promouvoir le développement, la production et la consommation de SAF, soit le carburant d'aviation durable, principal levier pour la décarbonation du secteur aérien.



A travers cette déclaration, les signataires appellent leurs partenaires industriels à adopter des SAF avec l'ambition d'assurer une montée en puissance régulière au cours des dix prochaines années.



Alors qu'Airbus s'est engagé à atteindre les objectifs communs de l'industrie d'une aviation neutre en carbone d'ici 2050, Sabine Klauke, Chief Technical Officer d'Airbus, a rappelé que tous les avions Airbus sont actuellement certifiés pour voler avec 50 % de SAF, un chiffre qui passera à 100 % d'ici 2030.



'Le défi consiste à accroître et à encourager l'adoption de SAF à l'échelle mondiale, ainsi que des incitations et des politiques à long terme qui encouragent l'utilisation de SAF', a-t-elle ajouté.



